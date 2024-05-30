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Одеському екс-військкому Борисову знову обрали запобіжний захід

Фото: Євген Борисов, екс-начальник Одеського обласного ТЦК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, для Борисова також передбачили можливість внести заставу у розмірі 140 млн гривень.

Правоохоронці нагадали, що колишнього військкома підозрюють у легалізації майна, яке було отримано злочинним шляхом.

Що передувало

Зазначимо, Борисова вперше затримали ще торік. Це сталося після того, як журналісти знайшли у його родини дороге майно. Зокрема, на його матір-пенсіонерку було оформлено віллу вартістю близько 4 млн євро.

Екс-військкому оголосили підозру у зловживанні службовим становищем в умовах воєнного часу, за що йому загрожує 12 років ув'язнення.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу у розмірі 150 млн гривень. Поступово її знизили до 12 млн гривень.

Вчора, 29 травня, Борисов мав вийти із СІЗО після того, як за нього внесли необхідну суму. Але екс-військкома повторно затримали у справі про легалізацію незаконних доходів.

Більш детально про справу Борисова - у матеріалі РБК-Україна.

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