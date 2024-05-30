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Одесскому экс-военкому Борисову снова избрали меру пресечения

Фото: Евгений Борисов, экс-начальник Одесского областного ТЦК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования Евгению Борисову избрали меру пресечения в виде ареста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, для Борисова также предусмотрели возможность внести залог в размере 140 млн гривен. 

Правоохранители напомнили, что бывшего военкома подозревают в легализации имущества, которое было получено преступным путем. 

Что предшествовало

Отметим, Борисова впервые задержали еще в прошлом году. Это произошло после того, как журналисты нашли у его семьи дорогостоящее имущество. В частности, на его мать-пенсионерку была оформлена вилла стоимостью около 4 млн евро.

Экс-военкому объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением в условиях военного времени, за что ему грозит 12 лет тюрьмы.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 150 млн гривен. Постепенно его понизили до 12 млн гривен.

Вчера, 29 мая, Борисов должен был выйти из СИЗО после того, как за него внесли необходимую сумму. Но экс-военкома повторно задержали по делу о легализации незаконных доходов.

Более детально о деле Борисова - в материале РБК-Украина.

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