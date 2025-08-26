UA

Одеський припортовий завод приватизують: рішення Кабміну

Фото: Кабмін ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу (facebook.com/Odesa.port.plant)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Сьогодні ухвалили рішення про приватизацію Одеського припортового заводу. Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд гривень", - повідомила Свириденко.

За її словами, ОПЗ - один із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково - забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу. 

"Підприємство має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій. Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив", - зазначила прем'єр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизацію ПрАТ "Вінницяпобутхім" - один із найбільш очікуваних об’єктів нової хвилі приватизації. Аукціон заплановано на серпень, стартова ціна становить 301,4 млн гривень.

