Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Одесский припортовый завод приватизируют: решение Кабмина

Фото: Кабмин принял решение о приватизации Одесского припортового завода (facebook.com/Odesa.port.plant)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины принял решение о приватизации Одесского припортового завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Сегодня приняли решение о приватизации Одесского припортового завода. Государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 млрд гривен", - сообщила Свириденко.

По ее словам, ОПЗ - один из крупнейших химических комплексов Украины. До войны он производил аммиак и карбамид, экспортировал удобрения. Но с 2022 года основное производство остановлено. Завод работал частично - обеспечивал кислородом и азотом критические потребности, выполнял функции портового хаба.

"Предприятие должно восстановить полноценную работу. Это возможно только через привлечение частного собственника и инвестиций. Продажа ОПЗ позволит наполнить бюджет, создать новые рабочие места и обеспечить украинских аграриев доступом к отечественным удобрениям", - отметила премьер.

 

