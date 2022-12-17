В Одесской области с утра сбили две вражеские ракеты

В Одесской области силы противовоздушной обороны с утра 17 декабря сбили две вражеские ракеты. Их выпустили с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"По Одесской области враг утром направил очередную ракетную атаку. 2 ракеты типа "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму, были уничтожены силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе ночью во время воздушной тревоги раздались взрывы. Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

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