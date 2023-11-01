В Одеській області зранку збили дві ракети Х-59

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook.

Керовані авіаційні ракети Х-59 були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району.

Зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування ''Південь'' над Чорним морем було знищено обидві ворожі ракети.

Вибухи в Одеській області

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:13. Вона тривала майже 40 хвилин.

Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку, а моніторингові групи зазначали про активність російських Су-30 над Чорним морем. Пізніше військові закликали жителів Одеси та району перебувати в укриттях, у мережі повідомляли про вибухи в Одеській області.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. Протиповітряна оборона збила 18 "Шахедів", а також керовану авіаційну ракету Х-59. Відомо, що окупанти вдарили по нафтопереробному заводу у Кременчуці Полтавської області. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.