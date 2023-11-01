ua en ru
Ср, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одеській області зранку збили дві ракети Х-59

Одеса, Середа 01 листопада 2023 11:54
UA EN RU
В Одеській області зранку збили дві ракети Х-59 Фото: в Одеській області збили дві ракети Х-59 (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни зранку 1 листопада намагалися атакувати Одеську область. Протиповітряна оборона збила дві ракети Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook.

Керовані авіаційні ракети Х-59 були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району.

Зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування ''Південь'' над Чорним морем було знищено обидві ворожі ракети.

Вибухи в Одеській області

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:13. Вона тривала майже 40 хвилин.

Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку, а моніторингові групи зазначали про активність російських Су-30 над Чорним морем. Пізніше військові закликали жителів Одеси та району перебувати в укриттях, у мережі повідомляли про вибухи в Одеській області.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. Протиповітряна оборона збила 18 "Шахедів", а також керовану авіаційну ракету Х-59. Відомо, що окупанти вдарили по нафтопереробному заводу у Кременчуці Полтавської області. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ракети ПВО Війна в Україні
NEWS
Нічний обстріл України: ППО знищила 18 "шахедів" та одну ракету
Нічний обстріл України: ППО знищила 18 "шахедів" та одну ракету
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ