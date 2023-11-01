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В Одесской области утром сбили две ракеты Х-59

Одесса, Среда 01 ноября 2023 11:54
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В Одесской области утром сбили две ракеты Х-59 Фото: в Одесской области сбили две ракеты Х-59 (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне утром 1 ноября пытались атаковать Одесскую область. Противовоздушная оборона сбила две ракеты Х-59.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" в Facebook.

Управляемые авиационные ракеты Х-59 были выпущены из российских самолетов тактической авиации и направлены в направлении Одесского района.

Зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования "Юг" над Черным морем были уничтожены обе вражеские ракеты.

Взрывы в Одесской области

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 10:13. Она длилась около 40 минут.

Воздушные силы сообщали о ракетной опасности, а мониторинговые группы отмечали активность российских Су-30 над Черным морем. Позже военные призвали жителей Одессы и района находиться в укрытиях, в сети сообщали о взрывах в Одесской области.

Напомним, этой ночью российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Противовоздушная оборона сбила 18 "Шахедов", а также управляемую авиационную ракету Х-59. Известно, что оккупанты ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Там вспыхнул пожар, который уже был ликвидирован.

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