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В Одеській області знайшли мертвого чоловіка у формі. ЗМІ дізналися про подробиці

Фото: у Подільську Одеської області на вулиці знайшли мертвого чоловіка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Подільську Одеської області на вулиці знайшли мертвого чоловіка. Він був у формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media та "Думська".

Зокрема, цю інформацію 8 березня підтвердили suspilne.media у прес-службі поліції Одеської області.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події.

За даними "Думської", тіло знайшов перехожий о 7:00 ранку в центрі міста, на проспекті Шевченка.

"Убитий чоловік у крові, одягнений військову форму, на вигляд понад 40 років. Особи від отриманих побоїв просто немає", - пишуть журналісти.

Що кажуть у поліції

В поліції підтвердили, що загиблим є військослужбовець.

"Подільські поліцейські розслідують обставини загибелі військовослужбовця. Його тіло сьогодні, 8 березня, близько 7:00 ранку виявили випадкові перехожі на проспекті Шевченка в районному центрі", - йдеться в повідомленні облполіції.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, працівники Подільської окружної прокуратури, інші оперативні служби. 

Встановлюються всі обставини події, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на викриття особи, яка може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення. 

 

Фото з місця події у Подільську (od.npu.gov.ua)

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у центрі Запоріжжя сталася стрілянина 21 січня. Невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.

Нагадаємо, минулого року у Павлограді (Дніпропетровська область) чоловік з ножем напав на поліцейських, які прибули на виклик. Щоб заспокоїти чоловіка, правоохоронцям довелося стріляти в нього. А у Києві невідомі напали з ножем на військового. Військового госпіталізували, а нападників шукають.

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Одеса