В Одеській області завтра діятимуть тестові графіки відключень світла

"Енергетикам "Укренерго" за допомогою фахівців ДТЕК вдалось полагодити частину енергообладнання Одеської області, що дозволяє розпочати тестову роботу нових графіків стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що відтепер споживачі будуть розділені на шість груп, що дозволить забезпечити справедливість та почерговість подачі світла всім мешканцям області.

Проте, ситуація в регіоні все ще складна, тому можливі перебої у графіках.

Дізнатись графік відключень за вашою адресою можна за посиланням.