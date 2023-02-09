В Одесской области завтра будут действовать тестовые графики отключений света

"Энергетикам "Укрэнерго" с помощью специалистов ДТЭК удалось починить часть энергооборудования Одесской области, что позволяет начать тестовую работу новых графиков стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Отмечено, что теперь потребители будут разделены на шесть групп, что позволит обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям области.

Однако ситуация в регионе все еще сложна, поэтому возможны перебои в графиках.

Узнать график отключений по вашему адресу можно по ссылке.