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В Одеській області затримали заступника голови ОВА: проводяться слідчі дії

Фото: заступник голови Одеської ОВА Ігор Ткачук (пресслужба Одеської ОВА)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 6 березня, співробітники Служби безпеки України затримали заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука. Наразі проводяться слідчі дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.

"Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі ідуть слідчі дії. Всі подробиці щодо суті справи будуть доведені пізніше", - написав він.

Що інкримінують Ткачуку, голова ОВА не уточнив.

"Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни", - написав Марченко.

Він підкреслив, що ніколи не погодиться з будь-якою неправомірною діяльністю осіб незалежно від посади, яку вони обіймають.

Ігор Ткачук - заступник голови Одеської ОВА з жовтня 2022 року. Має стаж роботи на держслужбі 15 років, депутат Одеської районної ради VIII скликання від партії "За майбутнє".

З лютого 2022 року виконував обов’язки заступника директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" з загальних питань.

З 2018 по 2019 був керівником апарату Одеської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, 5 січня СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова, який за 35 тисяч доларів хотів "вирішити" питання з тюремним ув'язненням свого підлеглого.

10 січня Муратова звільнили з посади заступника голови Одеської ОВА.

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