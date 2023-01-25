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В Одеській області затримали агента ФСБ, який наводив ракети на енергооб’єкти

Фото: СБУ затримала в Одеській області ворожого агента (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили і затримали російського агента в Одеській області. Шпигун наводив ворожі ракети на енергооб’єкти Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Агент російського ФСБ збирав інформацію про розміщення військових та об’єктів критичної інфраструктури на території Одеської області. Насамперед він намагався виявити позиції української системи протиповітряної оборони.

Секретні дані шпигун зберігав на флешці, яку планував передати російській спецслужбі. За виконання "завдань" він розраховував отримувати до 70 тисяч гривень на місяць.

СБУ встановила, що російським агентом виявився житель Одеської області, якого після початку повномасштабного вторгнення завербувала ФСБ. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди.

Під час обшуків у фігуранта знайшли флешку з доказами підривної діяльності. Зраднику оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ затримала в Одеській області ворожого агента (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ у Сумах затримала агента ФСБ, який намагався влаштуватися у військову адміністрацію.

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