В Одеській області заборонили перебування людей та транспорту на узбережжі моря

В Одеській області запровадили особливий режим на узбережжі Чорного моря. На визначених територіях заборонили перебувати та пересуватися людям, а також в'їжджати та виїжджати транспортом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний наказ начальника Одеської ОВА та командира оперативно-тактичного угруповання "Одеса", опублікований 5 жовтня.
Особливий режим поширюється на:
На цих територіях заборонені перебування та пересування громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також вхід і вихід людей та в'їзд і виїзд транспортних засобів.
Причиною обмежень у наказі називають високу загрозу для життя і здоров'я людей через збройну агресію Росії, а також необхідність забезпечити громадську безпеку та зберегти життя цивільних.
Виняток передбачили для військовослужбовців ЗСУ, Держспецтрансслужби, Нацгвардії, Держприкордонслужби, представників правоохоронних органів, СБУ, ДМС, ДСНС та екстреної медичної допомоги.
Їхній доступ дозволяється з урахуванням ситуації та за погодженням із комендантом.
Власники та користувачі приміщень і земельних ділянок у межах територій, на які поширюється особливий режим, також мають дотримуватися встановлених заборон та враховувати їх під час господарської діяльності. У разі виявлення мін, снарядів чи інших підозрілих предметів вони повинні повідомляти ДСНС або поліцію.
Патрулі отримали право перевіряти документи та перепустки. За потреби вони можуть оглядати речі, транспорт, багаж і вантажі.
Також патрулі можуть затримувати та доставляти до поліції людей, які вчинили або вчиняють правопорушення, а також тимчасово обмежувати або забороняти перебування і пересування людей та рух транспорту на окремих ділянках.
Новий наказ скасував документ від 11 червня 2026 року, який раніше встановлював особливий режим на окремих територіях Одеської області.
У попередньому документі передбачалася можливість перебування людей у визначених пляжних зонах за умови дотримання заходів безпеки. У новому наказі такого переліку дозволених пляжів уже немає. Натомість встановлена загальна заборона на перебування та пересування людей на територіях, на які поширюється особливий режим.
Раніше РБК-Україна писало, що через мінну небезпеку на узбережжі в Коблевому частину пляжів закрили для відвідування та огородили попереджувальними знаками. Вже були зафіксовані випадки загибелі людей.