В Одеській області військовий вимагав хабар за оформлення інвалідності

"Працівники ДБР повідомили про підозру у зловживанні впливом начальнику одного із підрозділів на Одещині. Він вимагав хабар у військовослужбовця за допомогу зі встановлення другої групи інвалідності його матері", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що посадовець за 9 тисяч доларів обіцяв через знайомих медиків оформити всі необхідні документи, щоб надалі військовослужбовець міг звільнитись зі служби.

Чоловіка затримали при одержанні коштів. Наразі фігуранту оголошено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.