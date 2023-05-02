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В Одеській області військові знищили морську міну (відео)

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Вівторок 02 травня 2023 21:14
В Одеській області військові знищили морську міну (відео) Фото: в Одеській області військові знищили морську міну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одеській області сьогодні, 2 травня, бійці військово-морських сил підірвали міну, яку виявили у прибережній зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ у Facebook.

"Силами оборони було виявлено чергову протикорабельну міну, яку після шторму винесло на небезпечну відстань до узбережжя Одеської області. Підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України загроза контрольовано ліквідована", - сказано у повідомленні військових.

При цьому у ВМС нагадують, що українцям необхідно бути уважними та пильними, у разі виявлення підозрілих небезпечних предметів потрібно не наближатися, не торкатися до них, а сповістити відповідні органи та служби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 27 березня в Одеському районі на узбережжі вибухнула якірна міна.

Також ми писали, що у селі Сичавка Одеського району 26 березня здетонувала морська міна російських окупантів.

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