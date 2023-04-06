В Одесской области обнаружили артснаряды времен Второй мировой войны, их уничтожит ГСЧС, - Братчук

В Одесской области обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны. Взрывные предметы уничтожат саперы ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Уничтожение боеприпасов в безопасном месте проведут специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - отметил Братчук.

Чиновник указал, что артиллерийские снаряды калибра 76 мм обнаружили в Великодальницкой и Усатовской территориальных громадах.

Напомним, 3 апреля предупреждали об уничтожении минометной мины времен Второй мировой войны, обнаруженной в селе Расселенец в Одесской области.

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