В Одеській області викрили 17-річного хлопця, який продавав підроблену "Дію"

За інформацією правоохоронців, 17-річний мешканець Ізмаїльської громади завантажив на свій телефон застосунок, який дозволяв створювати підроблені документи. Він повністю копіював "Дію".

Після цього хлопець створив у месенджері канал, де розмістив оголошення про продаж застосунку.

На таке оголошення повелися троє юнаків, вони заплатили зловмиснику по 100 гривень. Покупці пояснили правоохоронцям, що зробили це задля розваги.

Наразі 17-річному жителю Ізмаїльської громади загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на такий самий строк.