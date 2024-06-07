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В Одеській області викрили 17-річного хлопця, який продавав підроблену "Дію"

Фото: в Одеській області хлопець продавав підробку застосунку "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці викрили в Одеській області неповнолітнього хлопця, який продавав фейковий застосунок "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіберполіцію України у Telegram.

За інформацією правоохоронців, 17-річний мешканець Ізмаїльської громади завантажив на свій телефон застосунок, який дозволяв створювати підроблені документи. Він повністю копіював "Дію".

Після цього хлопець створив у месенджері канал, де розмістив оголошення про продаж застосунку.

На таке оголошення повелися троє юнаків, вони заплатили зловмиснику по 100 гривень. Покупці пояснили правоохоронцям, що зробили це задля розваги.

Наразі 17-річному жителю Ізмаїльської громади загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на такий самий строк.

Нагадаємо, на початку квітня в Україні розкрили нову схему шахраїв. Вони пропонували українцям оформляти документи "за два дні".

У МВС наголосили, що термін оформлення документів в Україні - від 10 до 20 днів.

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