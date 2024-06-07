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В Одесской области разоблачили 17-летнего парня, который продавал поддельную "Дію"

Фото: в Одесской области парень продавал подделку приложения "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители разоблачили в Одесской области несовершеннолетнего парня, который продавал фейковое приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию Украины в Telegram.

По информации правоохранителей, 17-летний житель Измаильской общины загрузил на свой телефон приложение, которое позволяло создавать поддельные документы. Оно полностью копировало "Дію". 

 

После этого парень создал в мессенджере канал, где разместил объявление о продаже приложения. 

На такое объявление повелись трое юношей, они заплатили злоумышленнику по 100 гривен. Покупатели объяснили правоохранителям, что сделали это “для развлечения”. 

Теперь 17-летнему жителю Измаильской общины грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на такой же срок. 

Напомним, в начале апреля в Украине раскрыли новую схему мошенников. Они предлагали украинцам оформлять документы "за два дня".

В МВД подчеркнули, что срок оформления документов в Украине - от 10 до 20 дней.

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