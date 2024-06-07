В Одесской области разоблачили 17-летнего парня, который продавал поддельную "Дію"

По информации правоохранителей, 17-летний житель Измаильской общины загрузил на свой телефон приложение, которое позволяло создавать поддельные документы. Оно полностью копировало "Дію".

После этого парень создал в мессенджере канал, где разместил объявление о продаже приложения.

На такое объявление повелись трое юношей, они заплатили злоумышленнику по 100 гривен. Покупатели объяснили правоохранителям, что сделали это “для развлечения”.

Теперь 17-летнему жителю Измаильской общины грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.