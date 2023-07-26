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В Одесской области взорвались две морские мины: поврежден дачный дом

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Одесская область, Среда 26 июля 2023 15:55
В Одесской области взорвались две морские мины: поврежден дачный дом Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одесской области сегодня, 26 июля, сдетонировали две морские мины. В результате этого пострадал дачный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Сдетонировали еще две мины", - говорится в сообщении.

Кипер объяснил, что одна взорвалась на одном из пляжей Одесской области. Другую вынесло недалеко от Одессы на самый край воды.

"В результате этого поврежден дачный дом. Люди не пострадали", - добавил глава ОГА.

Подрыв мин утром

Ранее Кипер сообщал, что сегодня утром недалеко от одного из пляжей Одесской области в воде взорвались две мины, тип которых не удалось установить.

"Черное море остается опасным! Минная угроза чрезвычайно высока, она усилена последствиями техногенного наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. В море принесло много взрывоопасных предметов", - добавил глава области.

Пляжный сезон в Украине

После подрыва Каховской ГЭС, часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена. В Черное море попало много мусора, вещей и опасных веществ, а побережье моря превратилось в свалку.

В Одессе проводились лабораторные исследования воды. Специалисты обнаружили возбудители инфекционных заболеваний. Жителям Одесской области рекомендовали не купаться в море, лимане и реках, а также не ловить рыбу. Такие же рекомендации касаются Николаевской и Херсонской областей.

После этого все пляжи Одессы сочли непригодными для купания.

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