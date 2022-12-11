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В Одеській області без світла все ще залишаються 300 тисяч абонентів

Фото: в Одеській області без світла все ще залишаються 300 тисяч абонентів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Одеській області від учора без електрики залишаються до 300 тисяч абонентів. Ситуація зі світлом в місті та області поступово покращується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА максима Марченка під час відеозвернення.

"Станом на зараз, поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. З 1,5 млн мешканців, які були без світла вчора, на сьогодні зменшилась ця кількість до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо на значне покращення ситуації", - розповів Марченко.

Нагадаємо, нещодавно про ситуацію в Одесі розповідав мер міста Геннадій Труханов. За його словами, в Одесі знову запускають насосні станції, однак для цього потрібен час. Котельні внаслідок стрибків напруги також було перезапущено.

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ОдесаЕлектроенергія