Обстановка постійно змінюється. Труханов розповів про ситуацію з водою та світлом в Одесі

В Одесі знову запускають насосні станції, однак для цього потрібен час. Котельні внаслідок стрибків напруги також було перезапущено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Як відзначив Труханов, обстановка в місті змінюється постійно, однак основна наразі задача - відновити воду, тепло та роботу насосних станцій й котелень.

"Щодо водопостачання: наразі ми знову запускаємо насосні станції. Потрібен час. Там, де води нема з учора, підвозимо її машинами. Як, наприклад, на вул. Грушевського, 52", - заявив міський голова.

Наразі, як додав мер, не працюють 43 котельні зі 140 наявних.

Тим часом енергетики продовжують працювати над тим, аби повернути світло в усі оселі.

"У місті працюють "Пункти незламності" - більше 250 локацій. Тільки вчора їх відвідали понад 15 тисяч людей. Працюють всі комунальні служби. Тож ситуація є цілком контрольованою, хоч і непростою", - додав міський голова.