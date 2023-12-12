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В Одеській області скаржаться на видачу повісток в спортзалах. Військком відреагував

Одеська область, Вівторок 12 грудня 2023 16:33
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В Одеській області скаржаться на видачу повісток в спортзалах. Військком відреагував Фото: начальник Одеського ОТЦК та СП Олександр Охріменко (ukrmilitary com)
Автор: Каріна Левицька

В мережі шириться інформація, що в спортзалах одеської області працівники ТЦК видають повістки. Ймовірно дані інциденти пов'язані з тим, що військові, що проводять відповідні заходи недостатньо обізнані в законодавстві.

Про це заявив начальник Одеського ОТЦК та СП Олександр Охріменко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Ukraine Media Center Odesa.

За словами Охріменко, видача повісток в спортзалах стається, ймовірно, тому, що ці заходи проводять військові, які недостатньо обізнані в законодавстві. Зокрема, може йтися і про дислокованих через травми з фронту військовослужбовців.

"З кожної нагоди я особисто і мої підлеглі керівники ТЦК проводимо відповідні розбори та роз'яснювальну роботу. Якщо і мають такі випадки, то заходи вживаються", - заявив Охріменко.

За словами військового, у соціальних мережах поширюється не зовсім правдива інформація і насправді представники ТЦК не порушують чинне законодавство країни під час воєнного стану.

Охріменко також прокоментував і інформацію про те, що чоловіків нібито утримують у військкоматах після отримання повістки.

"Ніхто фактично не утримує тих представників або кандидатів на військову службу по мобілізації. Йде звичайне оформлення документів, уточнення документів з баз даних, проходження військово-лікарської комісії зокрема, яка займає певний період часу... Можливо, є такі недогляди, але над цим питанням ми працюємо", - розповів військком.

Водночас він зазначив, що у регіоні відбуваються мобілізаційні заходи, проте виконання плану у регіоні не на достатньому рівні. Поки немає призову одразу до військових частин і чоловіків мобілізують до навчальних центрів, де ті проходять відповідну підготовку.

Повістки в спортзалах

Зауважимо, що про вручення повісток в спортзалах повідомляють не лише в Одеській області. Нещодавно ми писали, що в Ужгороді працівники військкомату навідались в один із тренажерних залів, щоб виписати повістки присутнім там чоловікам.

Зміни у мобілізації в Україні

У Верховній раді працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні. Зокрема, може йтися про вимоги для відстрочки та правила для студентів, але фінального тексту ще немає. Докладніше про можливі зміни, які, ймовірно, торкнуться відстрочки для студентів, педагогів, строковиків та родичів інвалідів, а також демобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

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