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В Одесской области жалуются на выдачу повесток в спортзалах. Военком отреагировал

Одесская область, Вторник 12 декабря 2023 16:33
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В Одесской области жалуются на выдачу повесток в спортзалах. Военком отреагировал Фото: начальник Одесского ОТЦК и СП Александр Охрименко (ukrmilitary com)
Автор: Карина Левицкая

В сети распространяется информация, что в спортзалах одесской области работники ТЦК выдают повестки. Вероятно данные инциденты связаны с тем, что военные, проводящие соответствующие мероприятия недостаточно осведомлены в законодательстве.

Об этом заявил начальник Одесского ОТЦК и СП Александр Охрименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Ukraine Media Center Odesa.

По словам Охрименко, выдача повесток в спортзалах происходит, вероятно, потому, что эти мероприятия проводят военные, которые недостаточно осведомлены в законодательстве. В частности, речь может идти и о дислоцированных из-за травм с фронта военнослужащих.

"По каждому случаю я лично и мои подчиненные руководители ТЦК проводим соответствующие разборы и разъяснительную работу. Если и имеют такие случаи, то меры принимаются", - заявил Охрименко.

По словам военного, в социальных сетях распространяется не совсем правдивая информация и на самом деле представители ТЦК не нарушают действующее законодательство страны во время военного положения.

Охрименко также прокомментировал и информацию о том, что мужчин якобы удерживают в военкоматах после получения повестки.

"Никто фактически не удерживает тех представителей или кандидатов на военную службу по мобилизации. Идет обычное оформление документов, уточнение документов из баз данных, прохождение военно-врачебной комиссии в частности, которая занимает определенный период времени... Возможно, есть такие упущения, но над этим вопросом мы работаем", - рассказал военком.

В то же время он отметил, что в регионе происходят мобилизационные мероприятия, однако выполнение плана в регионе не на достаточном уровне. Пока нет призыва сразу в воинские части и мужчин мобилизуют в учебные центры, где те проходят соответствующую подготовку.

Повестки в спортзалах

О вручении повесток в спортзалах сообщают не только в Одесской области. Недавно мы писали, что в Ужгороде работники военкомата посетили один из тренажерных залов, чтобы выписать повестки присутствующим там мужчинам.

Изменения в мобилизации в Украине

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