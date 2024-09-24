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В Одеській області розмістять плавучі електростанції: постанова Кабміну

Фото плавуча електростанція (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів затвердив заходи щодо організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок, розташованих на суднах технічного флоту. Таким чином в Одеській області незабаром розмістять плавучі електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №1069 від 13 вересня 2024 року.

Як зазначається у документі, метою таких заходів є забезпечення енергетичної безпеки держави та ліквідації наслідків збройної агресії Росії проти України.

Згідно з постановою, послуги з оренди суден технічного флоту, на яких встановлені газопоршневі та/або газотурбінні установки, призначені для виробництва електричної енергії, послуги з найму персоналу для таких установок, можуть здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

Йдеться про забезпечення альтернативних джерел електроенергії, щоб врятувати об'єкти критичної інфраструктури від знеструмлень.

Плавучі електростанції в Україні

Нагадаємо, у січні минулого року турецька компанія Karpowership підписала меморандум про намір надіслати в Україну плавучі електростанції потужністю 500 МВт.

Також повідомлялося, що німецька компанія Siemens звернулася до уряду України з пропозицією про розміщення своїх плавучих електростанцій в акваторіях Одеси, Миколаєва, Ізмаїла.

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