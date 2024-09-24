В Одеській області розмістять плавучі електростанції: постанова Кабміну

Як зазначається у документі, метою таких заходів є забезпечення енергетичної безпеки держави та ліквідації наслідків збройної агресії Росії проти України.

Згідно з постановою, послуги з оренди суден технічного флоту, на яких встановлені газопоршневі та/або газотурбінні установки, призначені для виробництва електричної енергії, послуги з найму персоналу для таких установок, можуть здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

Йдеться про забезпечення альтернативних джерел електроенергії, щоб врятувати об'єкти критичної інфраструктури від знеструмлень.