В Одесской области разместят плавучие электростанции: постановление Кабмина

Как отмечается в документе, целью таких мер является обеспечение энергетической безопасности государства и ликвидация последствий вооруженной агрессии России против Украины.

Согласно постановлению, услуги по аренде судов технического флота, на которых установлены газопоршневые и/или газотурбинные установки, предназначенные для производства электрической энергии, услуги по найму персонала для таких установок могут осуществляться путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов.

Речь идет об обеспечении альтернативных источников электроэнергии, чтобы спасти объекты критической инфраструктуры от обесточений.