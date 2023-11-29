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В Одеській області розблокували всі дороги після негоди

Фото: в Одеській області розблокували всі дороги (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: Наталія Юрченко

Дороги в Одеській області повністю розблокували у середу, 29 листопада. Обмеження вводили через негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області у Facebook.

Сьогодні обмеження руху для всіх транспортних засобів зняли на трасі М-16 Одеса - Кучурган (на Кишинів). Таким чином всі обмеження, які були внаслідок негоди, - зняті.

Також раніше відкрили дороги для всього транспорту:

  • М-15 Одеса - Рені (на Бухарест);
  • М-05 Київ - Одеса;
  • М-28 Одеса - Южне (об'їзд Одеси).

Стан проїзду дорогами державного значення можна дізнатися на цілодобовій "гарячій лінії": +38 067 400 60 80.

Негода в Одеській області

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, через що частину доріг перекрили повністю або частково. За добу снігова погода знеструмила в Одеській області понад 2 тисячі населених пунктів.

Станом на ранок 28 листопада через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали, серед них є діти.

Додамо, що синоптики прогнозують новий циклон в Україні. Друга хвиля опадів, ймовірно, прийде в Україну вже сьогодні, 29 листопада. Також сьогодні очікується шквальний вітер до 15-22 м/с.

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