В Одеській області розблокували всі дороги після негоди

Сьогодні обмеження руху для всіх транспортних засобів зняли на трасі М-16 Одеса - Кучурган (на Кишинів). Таким чином всі обмеження, які були внаслідок негоди, - зняті.

Також раніше відкрили дороги для всього транспорту:

М-15 Одеса - Рені (на Бухарест);

М-05 Київ - Одеса;

М-28 Одеса - Южне (об'їзд Одеси).

Стан проїзду дорогами державного значення можна дізнатися на цілодобовій "гарячій лінії": +38 067 400 60 80.

Негода в Одеській області

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, через що частину доріг перекрили повністю або частково. За добу снігова погода знеструмила в Одеській області понад 2 тисячі населених пунктів.

Станом на ранок 28 листопада через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали, серед них є діти.

Додамо, що синоптики прогнозують новий циклон в Україні. Друга хвиля опадів, ймовірно, прийде в Україну вже сьогодні, 29 листопада. Також сьогодні очікується шквальний вітер до 15-22 м/с.