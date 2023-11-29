ua en ru
Ср, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одеській області розблокували всі дороги після негоди

Одеса, Середа 29 листопада 2023 09:07
UA EN RU
В Одеській області розблокували всі дороги після негоди Фото: в Одеській області розблокували всі дороги (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: Наталія Юрченко

Дороги в Одеській області повністю розблокували у середу, 29 листопада. Обмеження вводили через негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області у Facebook.

Сьогодні обмеження руху для всіх транспортних засобів зняли на трасі М-16 Одеса - Кучурган (на Кишинів). Таким чином всі обмеження, які були внаслідок негоди, - зняті.

Також раніше відкрили дороги для всього транспорту:

  • М-15 Одеса - Рені (на Бухарест);
  • М-05 Київ - Одеса;
  • М-28 Одеса - Южне (об'їзд Одеси).

Стан проїзду дорогами державного значення можна дізнатися на цілодобовій "гарячій лінії": +38 067 400 60 80.

Негода в Одеській області

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, через що частину доріг перекрили повністю або частково. За добу снігова погода знеструмила в Одеській області понад 2 тисячі населених пунктів.

Станом на ранок 28 листопада через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали, серед них є діти.

Додамо, що синоптики прогнозують новий циклон в Україні. Друга хвиля опадів, ймовірно, прийде в Україну вже сьогодні, 29 листопада. Також сьогодні очікується шквальний вітер до 15-22 м/с.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Негода в Україні Снігопад
NEWS
Українські війська атакували на лівому березі Херсонської області: карти ISW
Українські війська атакували на лівому березі Херсонської області: карти ISW
DAILY
Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно