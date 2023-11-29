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В Одесской области разблокировали все дороги после непогоды

Одесса, Среда 29 ноября 2023 09:07
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В Одесской области разблокировали все дороги после непогоды Фото: в Одесской области разблокировали все дороги (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: Наталья Юрченко

Дороги в Одесской области полностью разблокировали в среду, 29 ноября. Ограничения вводили из-за непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Facebook.

Сегодня ограничение движения для всех транспортных средств сняли на трассе М-16 Одесса - Кучурган (на Кишинев). Таким образом все ограничения, которые были вследствие непогоды, - сняты.

Также ранее открыли дороги для всего транспорта:

  • М-15 Одесса - Рени (на Бухарест);
  • М-05 Киев - Одесса;
  • М-28 Одесса - Южный (объезд Одессы).

Состояние проезда по дорогам государственного значения можно узнать на круглосуточной "горячей линии": +38 067 400 60 80.

Непогода в Одесской области

Напомним, 26 ноября Одесскую область накрыла непогода, из-за чего часть дорог перекрыли полностью или частично. За сутки снеговая погода обесточила в Одесской области более 2 тысяч населенных пунктов.

По состоянию на утро 28 ноября из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, еще 23 пострадали, среди них есть дети.

Добавим, что синоптики прогнозируют новый циклон в Украине. Вторая волна осадков, по всей вероятности, придет в Украину уже сегодня, 29 ноября. Также ожидается шквальный ветер до 15-22 м/с.

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