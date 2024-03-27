UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одеській області пролунали вибухи після пусків ракет

Ілюстративне фото: в Одеській області пролунали вибухи після пусків ракет (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одеській області сьогодні, 27 березня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Це сталося після пусків ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" в Telegram та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За інформацією журналістів, вибухи чули лише в області, в Одесі було тихо. Попередньо це була робота протиповітряної оборони.

До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що над акваторією Чорного моря помітили два літаки Ту-22м3. Вони запустили ракети Х-22 по Україні.

Жителів Одеської області закликали перебувати у укриттях.

Обстріл України

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом посилили обстрілт України. Зокрема ворог провів кілька масованих ударів.

Під атакою знаходилася і Одеська область. Там ворог бив по об'єктах енергетичної інфраструктури, через що без світла залишилася велика кількість абонентів.

Також 25 березня росіяни вдарили по Одесі. Як зазначила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, вони використали тактику подвійного удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривогаВибухи