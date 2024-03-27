В Одеській області пролунали вибухи після пусків ракет

За інформацією журналістів, вибухи чули лише в області, в Одесі було тихо. Попередньо це була робота протиповітряної оборони.

До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що над акваторією Чорного моря помітили два літаки Ту-22м3. Вони запустили ракети Х-22 по Україні.

Жителів Одеської області закликали перебувати у укриттях.