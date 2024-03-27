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В Одесской области прозвучали взрывы после пусков ракет

Иллюстративное фото: в Одесской области прозвучали взрывы после пусков ракет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одесской области сегодня, 27 марта, прозвучали взрывы во время воздушной тревоги. Это произошло после пусков ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" в Telegram и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации журналистов, взрывы слышали только в области, в Одессе было тихо. Предварительно это была работа противовоздушной обороны. 

До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что над акваторией Черного моря заметили два самолета Ту-22м3. Они запустили ракеты Х-22 по Украине. 

Жителей Одесской области призывали находиться в укрытиях. 

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты последнее время усилили обстрелы Украины. В частности, враг провел несколько массированных ударов.

Под атакой находилась и Одесская область. Там враг бил по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего без света осталось большое количество абонентов.

Также 25 марта россияне ударили по Одессе. Как отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, они использовали тактику двойного удара.

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ОдессаВойна России против УкраиныВоздушная тревогаВзрывы