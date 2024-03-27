В Одесской области прозвучали взрывы после пусков ракет

По информации журналистов, взрывы слышали только в области, в Одессе было тихо. Предварительно это была работа противовоздушной обороны.

До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что над акваторией Черного моря заметили два самолета Ту-22м3. Они запустили ракеты Х-22 по Украине.

Жителей Одесской области призывали находиться в укрытиях.