В Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Зазначається, що вибухи були на півдні Одещини.

"Попередньо, ППО", - йдеться у публікації.

Як попереджали у командуванні Повітряних сил ЗСУ, в Одеській області зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Громадян просили залишатися в укриттях.

Близько третьої години ночі в місцевих пабліках повідомили про повторні вибухи в області.

Російські обстріли Одеси

Нагадаємо, що минулої ночі, 23 липня, війська РФ випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили ППО ЗСУ збили 9 із них. Та атака на місто стала наймасовішою з початку повномасштабної війни.

Російські ракети потрапили до історичного центру Одеси. Зокрема, частково було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Детальніше про наслідки російських ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо також, що РФ після виходу з "зернової угоди" майже щоночі завдає ракетних ударів по Одесі та області. Також ворог застосовує дрони-камікадзе та ракети різних типів для ударів по Херсонській та Миколаївській областях, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Так, перед цим, вночі 23 липня окупанти здійснили чергову комбіновану атаку по Одесі та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об'єкти, житлові будинки.