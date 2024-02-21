В Одеській області пролунали вибухи

За даними Повітряних сил, ворог запустив на Одеську область ракету. Станом на 20:40 не повідомлялось про руйнування чи постраждалих.

Окрім цього попереджалось про те, що Росія запустила з півдня безпілотники по типу "Шахед".

Обстріли Одеси

Раніше повідомлялося, що в Одесі 13 лютого прогриміли вибухи, працювала ППО. Жителів міста просили залишатися в укриттях.

Крім того, голова ОВА Олег Кіпер звернувся з важливим проханням.

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою!" - констатував він.

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