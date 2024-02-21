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В Одесской области раздались взрывы

Среда 21 февраля 2024 20:42
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В Одесской области раздались взрывы Иллюстративное фото: в Одесской области прогремели взрывы (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Вечером среды, 21 февраля, в Одесской области были слышны взрывы. В области объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Воздушные силы ВСУ.

По данным воздушных сил, враг запустил на Одесскую область ракету. По состоянию на 20.40 не сообщалось о разрушении или пострадавших.

Кроме этого, предупреждалось о том, что Россия запустила с юга беспилотники по типу "Шахед".

В Одесской области раздались взрывы

Обстрелы Одессы

Ранее сообщалось, что в Одессе 13 февраля прогремели взрывы, работала ПВО. Жителей города просили оставаться в укрытиях.

Кроме того, глава ОВА Олег Кипер обратился с важной просьбой.

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя!" – констатировал он.

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ПВО Война России против Украины Ракетный удар Одесса
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