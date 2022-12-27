ua ru
Вт, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одеській області пролунали вибухи

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 27 грудня 2022 16:07
В Одеській області пролунали вибухи Ілюстративне фото: в Одеській області прозвучали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 27 грудня, вдень в Одеській області було чути вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська" у Telegram.

Як зазначає видання, причиною вибухів, які почули жителі області, могла стати робота українських систем ППО.

При цьому офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про інцидент.

Жителям регіону необхідно залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 27 грудня вдень в Україні почалася масштабна повітряна тривога. У Білорусі підняли в небо винищувач, який здатний нести надзвукові ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса вибухи Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, - Генштаб
DAILY
Команда воєнного часу. Що відбувається в оточенні Володимира Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Команда воєнного часу. Що відбувається в оточенні Володимира Зеленського