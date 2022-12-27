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В Одесской области прозвучали взрывы

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Одесса, Вторник 27 декабря 2022 16:07
В Одесской области прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Одесской области прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 27 декабря, днем в Одесской области были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская" в Telegram.

Как отмечает издание, причиной взрывов, которые услышали жители области, могла стать работа украинских систем ПВО.

При этом официальные источники пока не раскрывают более детальной информации об инциденте.

Жителям региона необходимо оставаться в укрытиях.

Напомним, 27 декабря днем в Украине началась масштабная воздушная тревога. В Беларуси подняли в небо истребитель, который способен нести сверхзвуковые ракеты.

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