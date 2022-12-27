В Одесской области прозвучали взрывы

Во вторник, 27 декабря, днем в Одесской области были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская" в Telegram.

Как отмечает издание, причиной взрывов, которые услышали жители области, могла стать работа украинских систем ПВО. При этом официальные источники пока не раскрывают более детальной информации об инциденте. Жителям региона необходимо оставаться в укрытиях.