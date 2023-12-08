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РФ атакувала Україну "Шахедами" та ракетами С-300: сили ППО розповіли про збиті цілі

П'ятниця 08 грудня 2023 06:24
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РФ атакувала Україну "Шахедами" та ракетами С-300: сили ППО розповіли про збиті цілі Фото: сили ППО збили 5 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська в ніч з 7 на 8 грудня атакували Україну безпілотниками типу "Шахед" із району Приморсько-Ахтарська та зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Усього зафіксовано пуски семи ударних БПЛА "Shahed-136/131" та шести зенітних керованих ракет С-300. Напрямок удару "Шахедів" – Дніпропетровська область, зенітних керованих ракет – Харківська область", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БПЛА противника.РФ атакувала Україну &quot;Шахедами&quot; та ракетами С-300: сили ППО розповіли про збиті цілі

Нічний удар по Україні 8 грудня

Сьогодні вночі у Харкові пролунало кілька гучних вибухів. Незабаром після першого вибуху у регіоні оголосили повітряну тривогу. Мер міста до закінчення тривоги перебуватиме в укриттях і не публікувати кадри з місця пригод.

Повідомляється, щоокупанти завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.

Внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Медичну допомогу їй надано на місці. Ще одного пораненого - 25-річного чоловіка з вибуховими травмами госпіталізовано до лікарні. Його стан здоров'я задовільний.

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РФ атакувала Україну "Шахедами" та ракетами С-300: сили ППО розповіли про збиті цілі
РФ атакувала Україну "Шахедами" та ракетами С-300: сили ППО розповіли про збиті цілі
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