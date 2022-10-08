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В Одеській області ППО "приземлила" російський безпілотник

Фото: в Одеській області ППО "приземлила" російський безпілотник (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області ППО збила російський безпілотник. Подробиці наразі не розкриваються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Інформацію про "приземлення" безпілотника підтвердив міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 7 жовтня, ППО збила шість дронів-камікадзе, які вночі атакували Одеську та Миколаївську області.

Також вчора під час тривоги в Одесі спрацювала ППО. Одеська міськрада повідомила, що росіяни знову атакували область дронами-камікадзе. При цьому три безпілотники "Shahed-136" були збиті над морем.

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Одеса