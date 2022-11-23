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В Одеській області повідомляють про вибухи

Фото: вибухи в Одеській області пролунали 23 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Одеській області сьогодні, 23 листопада, пролунали вибухи. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

"Повідомляють про вибухи в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що майже у половині областей України оголосили повітряну тривогу. В Одеській області тривога почалася о 12:27.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот alerts.in.ua)

Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив жителів південних областей про можливі ракетні удари. Пізніше він заявив, що окупанти здійснили 5 пусків ракет у районі Маріуполя.

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ОдесаВибухвоздушная тревога