В Одеській області повідомляють про вибухи

В Одеській області сьогодні, 23 листопада, пролунали вибухи. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Варто зазначити, що майже у половині областей України оголосили повітряну тривогу. В Одеській області тривога почалася о 12:27.

"Повідомляють про вибухи в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив жителів південних областей про можливі ракетні удари. Пізніше він заявив, що окупанти здійснили 5 пусків ракет у районі Маріуполя.

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