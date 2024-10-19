В Одеській області побились підлітки: поліція відкрила справу

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відеозапис конфлікту між хлопцями 17 та 16 років. Про це повідомили батькам та опікунам юнаків.

Мати молодшого хлопця написала заяву до поліції про притягнення до відповідальності старшого юнака, який завдав її синові тілесних ушкоджень.

За даними розслідування, було встановлено, що обидва хлопці навчаються в одному з навчальних закладів Подільського району Одеської області та мешкають при ньому в гуртожитку.

В результаті конфлікту, який виник між хлопцями, попередньо на ґрунті неприязних стосунків, та мав місце 11 жовтня вночі на території закладу, старший хлопець побив молодшого.

За даним фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження.

В рамках розслідування поліцейські призначили судово-медичну експертизу, за результатами якої буде встановлено, які саме тілесні ушкодження отримав 16-річний юнак, та їх ступінь тяжкості.