ua en ru
Сб, 19 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одесской области подрались подростки: полиция открыла дело

Одесская область, Суббота 19 октября 2024 17:14
UA EN RU
В Одесской области подрались подростки: полиция открыла дело Фото: в Одесской области произошел конфликт между подростками (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Одесской области произошел конфликт между двумя подростками. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

В ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеозапись конфликта между ребятами 17 и 16 лет. Об этом сообщили родителям и попечителям юношей.

Мать младшего парня написала заявление в полицию о привлечении к ответственности старшего юноши, который нанес ее сыну телесные повреждения.

По данным расследования, было установлено, что оба парня учатся в одном из учебных заведений Подольского района Одесской области и проживают при нем в общежитии.

В результате конфликта, возникшего между ребятами, предварительно на почве неприязненных отношений, и имел место 11 октября ночью на территории заведения, старший парень избил младшего.

По данному факту дознаватели территориального подразделения полиции приступили к производству по признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, квалифицирующей умышленное легкое телесное повреждение.

В рамках расследования полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлено, какие телесные повреждения получил 16-летний юноша, и их степень тяжести.

Напомним, что летом в Оболонском районе Киева посреди футбольного поля девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу. Полиция начала уголовное производство.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Киеве подросток избил ветерана войны. Обидчик "предъявил" мужчине претензии из-за его прически.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Подростки
NEWS
Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. Сколько сбила ПВО
Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. Сколько сбила ПВО
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш