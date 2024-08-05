У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку: поліція відкрила справу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

Як зазначається, подія сталася 2 серпня, проте, відомо про неї стало лише вчора, після оприлюднення відео у соціальній мережі. Поліцейські за лічені години встановили потерпілу місцеву мешканку та чотирьох дівчат, які завдали їй тілесних ушкоджень.

Як встановили правоохоронці, потерпіла - 12-річна школярка. Четверо знайомих їй дівчат віком від 13 до 15 років запросили її на прогулянку футбольним полем, однак, під час зустрічі по черзі стали завдавати удари по голові та тілу.

Під час розмови із поліцейськими неповнолітні порушниці пояснили, що завдали тілесні ушкодження дівчинці через те, що вона нібито розпускала про них плітки.

У поліції зазначають, що наразі із 12-річною школяркою все добре, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Слідчі внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 КК України – хуліганство. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.