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В Одеській області під час тривоги пролунав вибух

Субота 30 вересня 2023 09:12
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В Одеській області під час тривоги пролунав вибух Фото: в Одеській області під час тривоги пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області, зранку, 30 вересня, пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

"Повідомляють про вибухи в Одеській області. Попередньо вибух у Южному", - пише видання.

Інші Telegram-канали, з посиланням на слова очевидців, стверджують про успішну роботу протиповітряної оборони. Над морем видніється дим.

Варто додати, що військове керівництво України чи інші офіційні особи жодним чином поки що не коментували дану ситуацію.

Ситуація в Одеській області

Після виходу з "зернової" угоди російські терористи посилили удари по території Одеській області. Обстрілами ворог намагається зруйнувати портову інфраструктуру.

Наприклад, під час масованих ударів по території України 28 вересня, російські терористи використали 44 безпілотники, 34 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони. Зокрема повітряні цілі фіксували в Одеській й Миколаївській областях.

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