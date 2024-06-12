В Одеській області обіцяють вирішити питання броні для медиків після скандалу з ТЦК

У Центрі екстреної медичної допомоги зазначили, що конфлікт, який стався вчора, 11 червня, між медиками та військовослужбовцями ТЦК в Одесі вичерпано. При цьому остаточний вердикт очікується від правоохоронців.

"Що стосується бронювання медиків - зараз відповідно до встановленого порядку проводяться відповідні лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на їхнє бронювання. Найближчим часом питання буде вирішено", - уточнили в Центрі.

При цьому там додали, що всі бригади швидкої допомоги в Одесі працюють у штатному режимі.