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В Одеській області обіцяють вирішити питання броні для медиків після скандалу з ТЦК

Ілюстративне фото: в Одесі медиків можуть забронювати від мобілізації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Одеській області планують запровадити бронь від мобілізації для медиків після того, як навколо Київського районного ТЦК та СП в Одесі спалахнув скандал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області у Facebook.

У Центрі екстреної медичної допомоги зазначили, що конфлікт, який стався вчора, 11 червня, між медиками та військовослужбовцями ТЦК в Одесі вичерпано. При цьому остаточний вердикт очікується від правоохоронців.

"Що стосується бронювання медиків - зараз відповідно до встановленого порядку проводяться відповідні лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на їхнє бронювання. Найближчим часом питання буде вирішено", - уточнили в Центрі.

При цьому там додали, що всі бригади швидкої допомоги в Одесі працюють у штатному режимі.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 11 червня, стало відомо, що військовослужбовці Київського РТЦК та СП Одеси затримали та утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик.

На цьому тлі під військкомат з'їхалися машини "швидкої". Між медиками та військовослужбовцями ТЦК почалися бійки.

У військкоматі пояснили це тим, що медиків викликали не вони самі, а чоловік, якого раніше доставили до ТЦК. Фельдшери після прибуття нібито відмовлялися надати документи, які б підтвердили їхню приналежність до системи охорони здоров'я.

Тому медиків почали підозрювати, що вони хотіли допомогти чоловікові ухилятися від військової служби. На місце події викликали поліцію, фельдшерів було затримано.

Прокуратура вже порушила кримінальну справу за фактом грубого порушення громадського порядку.

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