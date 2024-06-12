RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области обещают решить вопрос брони для медиков после скандала с ТЦК

Иллюстративное фото: в Одессе медиков могут забронировать от мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Одесской области планируют ввести бронь от мобилизации для медиков после того, как вокруг Киевского районного ТЦК и СП в Одессе разгорелся скандал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области в Facebook.

В Центре экстренной медицинской помощи отметили, что конфликт, который произошел вчера, 11 июня, между медиками и военнослужащими ТЦК в Одессе исчерпан. При этом окончательный вердикт ожидается от правоохранителей. 

"Что касается бронирования медиков - сейчас в соответствии с установленным порядком проводятся соответствующие врачебные осмотры, обновляются учетно-военные данные, формируются и представляются дополнительные списки на их бронирование. В ближайшее время вопрос будет решен", - уточнили в Центре. 

При этом там добавили, что все бригады скорой помощи в Одессе работают в штатном режиме.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 11 июня, стало известно, что военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов фельдшеров, которые приехали по вызову.

На этом фоне под военкомат съехались машины "скорой". Между медиками и военнослужащими ТЦК начались потасовки.

В военкомате объяснили это тем, что медиков вызвали не они сами, а мужчина, которого ранее доставили в ТЦК. Фельдшеры после прибытия якобы отказывались предоставить документы, которые бы подтвердили их принадлежность к системе здравоохранения.

Поэтому медиков начали подозревать в том, что они хотели помочь мужчине уклоняться от воинской службы. На место происшествия вызвали полицию, фельдшеры были задержаны.

Прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаТЦКПризыв в армиюВойна в УкраинеМобилизация в Украине