В Одеській області невідомий "демонтував" пам'ятну дошку захиснику України (фото)

В Одеській області зі стіни школи зникла пам'ятна дошка захиснику України. За розслідування справи взялись поліцейські.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу головного управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці розповіли, що подія трапилась в одному із сіл Окнянської громади (у Подільському районі Одеської області).
Повідомлення про зникнення пам'ятної дошки зі стіни будівлі надійшло до поліції від директора освітнього закладу (школи) у середу, 5 березня. Після цього на місце було направлено слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції.
У прес-службі поліції уточнили, що пам'ятну дошку захиснику України "було демонтовано невідомим зі стіни школи, в якій навчався полеглий військовий".
Повідомляється, що в межах розслідування обставин події, правоохоронці:
Наразі поліцейські:
Зробити це можна, зателефонувавши за номерами: (04861) 2-29-40, (04861) 2-19-50 або на спецлінію "102".
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