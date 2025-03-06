В Одесской области неизвестный "демонтировал" памятную доску защитнику Украины (фото)

В Одесской области со стены школы исчезла памятная доска защитнику Украины. За расследование дела взялись полицейские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители рассказали, что происшествие случилось в одном из сел Окнянской общины (в Подольском районе Одесской области).
Сообщение об исчезновении памятной доски со стены здания поступило в полицию от директора образовательного учреждения (школы) в среду, 5 марта. После этого на место была направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
В пресс-службе полиции уточнили, что памятная доска защитнику Украины "была демонтирована неизвестным со стены школы, в которой учился павший военный".
Сообщается, что в рамках расследования обстоятельств происшествия, правоохранители:
В настоящее время полицейские
Сделать это можно, позвонив по телефонам: (04861) 2-29-40, (04861) 2-19-50 или на спецлинию "102".
Напомним, ранее мы рассказывали, какое наказание предусматривает украинское законодательство за проявление пренебрежения к военнослужащим и работникам правоохранительных органов.
Читайте также, какое наказание предусмотрено законом за надругательство над могилой военного.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.