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В Одесской области неизвестный "демонтировал" памятную доску защитнику Украины (фото)

Полицейские расследуют исчезновение памятной доски защитнику Украины (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В Одесской области со стены школы исчезла памятная доска защитнику Украины. За расследование дела взялись полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Что известно об исчезновении памятной доски

Правоохранители рассказали, что происшествие случилось в одном из сел Окнянской общины (в Подольском районе Одесской области).

Сообщение об исчезновении памятной доски со стены здания поступило в полицию от директора образовательного учреждения (школы) в среду, 5 марта. После этого на место была направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

В пресс-службе полиции уточнили, что памятная доска защитнику Украины "была демонтирована неизвестным со стены школы, в которой учился павший военный".

Место происшествия в одном из сел Окнянской общины Одесской области (фото: od.npu.gov.ua)

Сообщается, что в рамках расследования обстоятельств происшествия, правоохранители:

  • провели осмотр места происшествия;
  • опросили персонал школы;
  • опросили местных жителей;
  • внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (по признакам части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время полицейские

  • устанавливают личность, которая совершила противоправные действия;
  • устанавливают местонахождение мемориальной доски;
  • обращаются к гражданам (которые, возможно, стали случайными свидетелями или владеют информацией, которая может помочь в расследовании) с просьбой сообщить об этом в дежурную часть территориального подразделения полиции.

Сделать это можно, позвонив по телефонам: (04861) 2-29-40, (04861) 2-19-50 или на спецлинию "102".

Напомним, ранее мы рассказывали, какое наказание предусматривает украинское законодательство за проявление пренебрежения к военнослужащим и работникам правоохранительных органов.

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