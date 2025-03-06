В Одесской области неизвестный "демонтировал" памятную доску защитнику Украины (фото)

Что известно об исчезновении памятной доски

Правоохранители рассказали, что происшествие случилось в одном из сел Окнянской общины (в Подольском районе Одесской области).

Сообщение об исчезновении памятной доски со стены здания поступило в полицию от директора образовательного учреждения (школы) в среду, 5 марта. После этого на место была направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

В пресс-службе полиции уточнили, что памятная доска защитнику Украины "была демонтирована неизвестным со стены школы, в которой учился павший военный".

Место происшествия в одном из сел Окнянской общины Одесской области (фото: od.npu.gov.ua)

Сообщается, что в рамках расследования обстоятельств происшествия, правоохранители:

провели осмотр места происшествия;

опросили персонал школы;

опросили местных жителей;

внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (по признакам части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время полицейские

устанавливают личность, которая совершила противоправные действия;

устанавливают местонахождение мемориальной доски;

обращаются к гражданам (которые, возможно, стали случайными свидетелями или владеют информацией, которая может помочь в расследовании) с просьбой сообщить об этом в дежурную часть территориального подразделения полиции.

Сделать это можно, позвонив по телефонам: (04861) 2-29-40, (04861) 2-19-50 или на спецлинию "102".