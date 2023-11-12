В Одеській області ліквідували міну, яку прибило до берега (відео)

"Професійними діями одного з підрозділів Військово-Морських сил Збройних сил України міну було оперативно знешкоджено на місці шляхом контрольованого підриву", - пояснили військові.

ВМС наголосили, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною, саме через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди.

"У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби", - підкреслили військові.

Нагадаємо, що в Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів. На ньому можна отримати інформацію про правила безпеки та дію вибухових предметів.

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