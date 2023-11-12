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В Одесской области ликвидировали мину, которую прибило к берегу (видео)

Фото: в Одесской области ликвидировали мину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Одесской области ликвидирована очередная противокорабельная мина, которую море вынесло на побережье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"Профессиональными действиями одного из подразделений Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины мина была оперативно обезврежена на месте путем контролируемого подрыва", - пояснили военные.

ВМС подчеркнули, что побережье и прибрежные воды Черного моря остаются достаточно опасной зоной, именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.

 

"В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ в опасную зону и сообщите соответствующие службы", - подчеркнули военные.

Напомним, что в Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", предназначенный для детей, родителей и учителей. На нем можно получить информацию о правилах безопасности и взрывных предметах.

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