В Одеській області хочуть збільшити кількість гелікоптерів для збиття дронів

За словами Зеленського, він розпочав робочу поїздку до Одещини з координаційної наради з Командуванням ВМС ЗСУ щодо безпекових питань Південного регіону.

"Головна увага - протидії постійним російським атакам з повітря "Шахедами" і ракетами, готовності протистояти загрозам у морі. Також нашим дипстрайкам, посиленню систем звʼязку, протимінному захисту та підготовці й забезпеченню воїнів морської піхоти", - заявив президент.

Він поінформував, що обговорив з командуванням "збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам".

"Військові представили технічні ударні спроможності ВМС: ракетні комплекси "Нептун" і "Гарпун", новітні безпілотники та торпеди. Під час наради визначили, що ще потрібно для посилення бойових можливостей ВМС", - резюмував глава держави.