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В Одеській області хочуть збільшити кількість гелікоптерів для збиття дронів

17:06 04.07.2026 Сб
2 хв
Що відомо про посилення ППО в Одеській області?
aimg Едуард Ткач
Фото: гелікоптері потрібні будуть для протидії дронам (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський відвідав Одеську область та обговорив з військовими посилення протиповітряною оборони регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

За словами Зеленського, він розпочав робочу поїздку до Одещини з координаційної наради з Командуванням ВМС ЗСУ щодо безпекових питань Південного регіону.

"Головна увага - протидії постійним російським атакам з повітря "Шахедами" і ракетами, готовності протистояти загрозам у морі. Також нашим дипстрайкам, посиленню систем звʼязку, протимінному захисту та підготовці й забезпеченню воїнів морської піхоти", - заявив президент.

Він поінформував, що обговорив з командуванням "збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам".

"Військові представили технічні ударні спроможності ВМС: ракетні комплекси "Нептун" і "Гарпун", новітні безпілотники та торпеди. Під час наради визначили, що ще потрібно для посилення бойових можливостей ВМС", - резюмував глава держави.

Що ще відомо

Нагадаємо, у травні Володимир Зеленський заявив, що Україна посилює всі напрямки оборони на тлі масованих атак РФ. Зокрема, було ухвалено рішення щодо Дніпра та Одеси. Він зазначив, що в Одесі високий відсоток збиття, але потрібно "ще більше".

Також днями ми писали, що данська компанія BlueShadow розробила систему Blue Dragon - рій автономних безпілотних катерів, призначених для знищення "Шахедів" на відстані до 20 кілометрів від берега.

Це, у свою чергу, має захистити Одесу та її портову інфраструктуру від регулярних ударів дронами з боку моря, де можливості ППО обмежені.

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Володимир ЗеленськийОдесаППОВійна в Україні