В Одесской области хотят увеличить количество вертолетов для сбития дронов

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одесскую область и обсудил с военными усиление противовоздушной обороны региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
По словам Зеленского, он начал рабочую поездку в Одесскую область с координационного совещания с Командованием ВМС ВСУ по вопросам безопасности Южного региона.
"Главное внимание - противодействие постоянным российским атакам с воздуха "Шахедами" и ракетами, готовности противостоять угрозам в море. Также нашим дипстрайкам, усилению систем связи, противоминной защите и подготовке и обеспечению воинов морской пехоты", - заявил президент.
Он проинформировал, что обсудил с командованием "увеличение количества вертолетов для усиления противовоздушной обороны в регионе для противодействия дронам".
"Военные представили технические ударные возможности ВМС: ракетные комплексы "Нептун" и "Гарпун", новейшие беспилотники и торпеды. Во время совещания определили, что еще нужно для усиления боевых возможностей ВМС", - резюмировал глава государства.
Напомним, в мае Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает все направления защиты на фона массированных атак РФ. В частности, было решение по Днепру и Одессе. Он отметил, что в Одессе большой процент сбивания, но нужно "еще больше".
Также на днях мы писали, что датская компания BlueShadow разработала систему Blue Dragon - рой автономных беспилотных катеров, предназначенных для уничтожения "Шахедов" на расстоянии до 20 километров от берега.
Это в свою очередь, должно защитить Одессу и ее портовую инфраструктуру от регулярных ударов дронами со стороны моря, где возможности ПВО ограничены.