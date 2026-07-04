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В Одесской области хотят увеличить количество вертолетов для сбития дронов

17:06 04.07.2026 Сб
2 мин
Что известно об усилении ПВО в Одесской области?
aimg Эдуард Ткач
Фото: вертолеты нужны будут для противодействия дронам (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одесскую область и обсудил с военными усиление противовоздушной обороны региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По словам Зеленского, он начал рабочую поездку в Одесскую область с координационного совещания с Командованием ВМС ВСУ по вопросам безопасности Южного региона.

"Главное внимание - противодействие постоянным российским атакам с воздуха "Шахедами" и ракетами, готовности противостоять угрозам в море. Также нашим дипстрайкам, усилению систем связи, противоминной защите и подготовке и обеспечению воинов морской пехоты", - заявил президент.

Он проинформировал, что обсудил с командованием "увеличение количества вертолетов для усиления противовоздушной обороны в регионе для противодействия дронам".

"Военные представили технические ударные возможности ВМС: ракетные комплексы "Нептун" и "Гарпун", новейшие беспилотники и торпеды. Во время совещания определили, что еще нужно для усиления боевых возможностей ВМС", - резюмировал глава государства.

Что еще известно

Напомним, в мае Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает все направления защиты на фона массированных атак РФ. В частности, было решение по Днепру и Одессе. Он отметил, что в Одессе большой процент сбивания, но нужно "еще больше".

Также на днях мы писали, что датская компания BlueShadow разработала систему Blue Dragon - рой автономных беспилотных катеров, предназначенных для уничтожения "Шахедов" на расстоянии до 20 километров от берега.

Это в свою очередь, должно защитить Одессу и ее портовую инфраструктуру от регулярных ударов дронами со стороны моря, где возможности ПВО ограничены.

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