В Одесской области хотят увеличить количество вертолетов для сбития дронов

По словам Зеленского, он начал рабочую поездку в Одесскую область с координационного совещания с Командованием ВМС ВСУ по вопросам безопасности Южного региона.

"Главное внимание - противодействие постоянным российским атакам с воздуха "Шахедами" и ракетами, готовности противостоять угрозам в море. Также нашим дипстрайкам, усилению систем связи, противоминной защите и подготовке и обеспечению воинов морской пехоты", - заявил президент.

Он проинформировал, что обсудил с командованием "увеличение количества вертолетов для усиления противовоздушной обороны в регионе для противодействия дронам".

"Военные представили технические ударные возможности ВМС: ракетные комплексы "Нептун" и "Гарпун", новейшие беспилотники и торпеды. Во время совещания определили, что еще нужно для усиления боевых возможностей ВМС", - резюмировал глава государства.